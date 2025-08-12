«Не думаю, що це добре для боксу». Тренер Джошуа – про бій AJ з блогером
Девісон сумнівається, що поєдинок відбудеться
близько 1 години тому
Фото: Twitter
Тренер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Бен Девісон висловився про потенційний поєдинок підопічного з Джейком Полом. Слова наставника наводить vringe.com:
Не знаю, чи ми побачимо цей бій. Хіба якщо вони збираються заплатити божевільні гроші, щоб зробити це. Подивимося, чи вони готові. Чи я вважаю, що бій відбудеться? Мабуть, ні. Френсіс Нганну – один з найсильніших людей на планеті, і подивіться, що з ним сталося в бою (з Джошуа). Якщо говорити чесно, то я не вважаю, що це добре для боксу.
