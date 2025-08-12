Тренер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз в інтерв’ю Talk SPORT висловився про вечірку перед поєдинком з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

Давайте не будемо перекручувати. Це була не вечірка, це було зібрання. Такий самий збір ми робили у рамках підготовки до бою з AJ у день його перемоги.

Це додало йому енергії, з якою він вийшов на бій з Ентоні Джошуа. Енергію зібрання було перенесено з дому до роздягальні для цього бою.

Ця енергія породила той порив, який він демонстрував під час виходу у ринг. Так (ми намагалися це відтворити). Тоді ми перемогли. Якщо це спрацювало для вас вперше, ви б повторили це знову.

Можливо, на цьому другому зборі було більше людей, щоб отримати більше енергії, це ж логічно, чи не так?

Бій з AJ був великим, але цей (за абсолютне чемпіонство з Усиком) його навіть перевершує. Це може здатися для людей божевіллям, але це саме те, що принесло перемогу (над Джошуа).