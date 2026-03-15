Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) приголомшив заявою про свої подальші плани. Український чемпіон розглядає третій бій проти британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) як фінальну точку у своїй професійній кар'єрі. Слова наводить AP News.

Українець дав зрозуміти, що ментально вже готується до завершення великого шляху:

У моїй голові Тайсон Ф’юрі – це останній танець. Олександр Усик

Щодо місця проведення поєдинку, Олександр зазначив, що через нестабільну ситуацію у світі головним пріоритетом залишається безпека глядачів та команди:

Враховуючи ситуацію, яка зараз розгортається у світі, моє завдання – просто бути готовим до того, до чого я готуюся. Потім організатори вирішать, де його можна провести – де вони можуть влаштувати це шоу, щоб воно було безпечним для всіх учасників і глядачів. Олександр Усик

«Ввечері вбиває, а вранці змагається»: Усик розкритикував повернення росіян до змагань.