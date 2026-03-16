Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) переконаний у своїй перемозі над Олександром Усиком (24-0, 15 КО), якщо їхнє протистояння дійде до третього поєдинку. Британський боксер вважає, що здатен змінити хід протистояння з 39-річним українцем. Слова наводить портал Boxing Social.

Я б забрав третій бій. Знаю, якщо Усик вистоїть до кінця, я не здобуду перемогу. Для мене це те саме, що віддати йому поєдинок ще до початку. Тайсон Ф'юрі

Нагадаємо, що найближчий вихід Тайсона Ф’юрі в ринг запланований на 11 квітня. Британець проведе поєдинок проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).

Ураїнець вийде у ринг проти Ріко Верховеном. Бій відбудеться 23 травня. Поєдинок пройде в історичній локації — єгипетській Гізі.