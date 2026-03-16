«Я б забрав третій бій»: Тайсон Ф’юрі назвав умову, за якої здолає Усика
Циганський король впевнений, що знає секрет перемоги над українцем у третьому бою
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) переконаний у своїй перемозі над Олександром Усиком (24-0, 15 КО), якщо їхнє протистояння дійде до третього поєдинку. Британський боксер вважає, що здатен змінити хід протистояння з 39-річним українцем. Слова наводить портал Boxing Social.
Я б забрав третій бій. Знаю, якщо Усик вистоїть до кінця, я не здобуду перемогу. Для мене це те саме, що віддати йому поєдинок ще до початку.
Нагадаємо, що найближчий вихід Тайсона Ф’юрі в ринг запланований на 11 квітня. Британець проведе поєдинок проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
Ураїнець вийде у ринг проти Ріко Верховеном. Бій відбудеться 23 травня. Поєдинок пройде в історичній локації — єгипетській Гізі.