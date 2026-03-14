«Ввечері вбиває, а вранці змагається»: Усик розкритикував повернення росіян до змагань
На думку боксера, неможливо поєднувати військову службу в армії окупанта та виступи на спортивних змаганнях
близько 2 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) жорстко розкритикував допуск атлетів із країни-агресорки до змагань.
Боксер наголосив, що участь представників рф на Олімпійських іграх суперечить самій ідеї спортивного миру. Слова наводить AP News.
Моя думка не змінилася — цього не повинно відбуватися. Люди, які підтримують вбивства інших, бомбардування міст, лікарень, шкіл та всього іншого, не повинні мати права брати участь в Олімпійських іграх.
Олімпійські ігри були створені як ігри миру. Але тепер тому, хто вбиває за наказом іншої людини та запускає ракети по іншій країні, дозволено займатися спортом — це повний абсурд. Якщо хтось навіть виконує наказ свого головнокомандувача йти воювати, то він також не може брати участь у спортивних змаганнях та представляти там свою країну. Нехай продовжує бути солдатом. Бо ввечері він вбиває, а вранці змагається як спортсмен. Це просто не сходиться.
39-річний українець розпочав табір в Іспанії. Бій проти Верховена пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.
Раніше Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.