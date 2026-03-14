Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) жорстко розкритикував допуск атлетів із країни-агресорки до змагань.

Боксер наголосив, що участь представників рф на Олімпійських іграх суперечить самій ідеї спортивного миру. Слова наводить AP News.

Моя думка не змінилася — цього не повинно відбуватися. Люди, які підтримують вбивства інших, бомбардування міст, лікарень, шкіл та всього іншого, не повинні мати права брати участь в Олімпійських іграх.

Олімпійські ігри були створені як ігри миру. Але тепер тому, хто вбиває за наказом іншої людини та запускає ракети по іншій країні, дозволено займатися спортом — це повний абсурд. Якщо хтось навіть виконує наказ свого головнокомандувача йти воювати, то він також не може брати участь у спортивних змаганнях та представляти там свою країну. Нехай продовжує бути солдатом. Бо ввечері він вбиває, а вранці змагається як спортсмен. Це просто не сходиться.