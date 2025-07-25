Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) висловився про реванш Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова нокаутера наводить vringe.com:

Вважаю, термін «здався» дуже сильний. Я вважаю, можливо, спрацювала оцінка ситуації, що мене тут побили, мене розкусили, мене прорахували, план А не спрацював, план В і план С теж не працюють. Не зрозумійте неправильно, деякі бійці обирають йти до кінця, намагаються кидати удари в надії, що якийсь влучить, а інші бійці сидять там і замислюються. Такі, як Даніель, молоді, у яких все ще багато таланту, потенціал. Вони просто кажуть: «Сьогодні не моя ніч. Це не мій бій. Цей бій для мене».

Не сказати, що він зберігає себе ще для одного бою. Не те, щоб він був у важкій 12-раундовій війні. Але, можливо, це не той бій, треба повернутися до теорії та перезапустити все спочатку. Я б не використав слово «здався». Я вважаю, це надто сильне твердження, особливо для бійця, який виходить на ринг. Тому що очевидно, що він упав раз і підвівся. Якби він хотів здатися, то він би здався ще після першого нокдауну.