Колишній володар титулів у п'яти дивізіонах американець Рой Джонс-молодший в інтерв'ю iFL TV назвав боксера, що стане найкращим суперником для абсолютного чемпіона у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Я буду з вами відвертий — є кілька хлопців, які мають шанс. Але з тих, кого ми знаємо, найкращі шанси – і хтось може з цим не погодитися, але я знаю, на що дивлюся — у Джозефа Паркера. Я сподіваюся, що Джозеф Паркер буде наступним, хто битиметься з ним.

Усик – це звірюка. Його нелегко перемогти. Але на мій погляд, зараз найкращі шанси має Джозеф Паркер. Я не кажу, що він його переможе, але він має найкращі шанси.

Я думаю, що Паркер може привнести в бій достатньо складностей. Не забувайте, що Джозеф Паркер не є великим надважковаговиком. Усик краще бореться з великими хлопцями, ніж з меншими. Хтось менший може змагатися за швидкістю, і йому буде складніше.

Тому я думаю, що Джозеф буде найкращим суперником. Повторюю, я не кажу, що хтось переможе Усика, але Джозеф буде найкращим суперником».