Британський проспект надважкої ваги Мозес Ітаума (12-0, 10 KO) для BoxNation розповів, як його замотивувала перемога абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його Високоповажність одразу після того, як Усик зупинив Даніеля Дюбуа, написав у твіттері, що хоче побачити один поєдинок – ваш бій з Усиком. Я вже чув це, і ви можете підтвердити, правда це чи ні, що щойно той бій закінчився, ви пішли на пробіжку приблизно опівночі?

«Звідки ви знаєте? Хто вам сказав? Я одразу пробіг коло».

Чому ви пішли на пробіжку, щойно Усик його зупинив?

«Мотивація, бро. Мені дуже важко бачити, як хтось добре виступає, і просто сидіти на місці. Не заздрість, нічого такого. Просто факт. Якщо Усик на цьому рівні, мені потрібно пройти цей рівень, щоб я був найкращим. І я не міг просто заснути після того бою і вдавати, що нічого не сталося. Я б себе сварив. Я б не любив себе так само, коли прокинувся. Я б подумав: «Чорт забирай, мені треба було тоді піти на пробіжку».

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

