«Не варто поспішати». Нельсон про перспективи Ітауми проти Усика
Ексчемпіон світу вважає, що Мозесу варто зосередитися на поступовому зростанні
8 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон поділився думкою щодо можливого бою між молодим британським суперважковаговиком Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO) та абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 KO).
В інтерв’ю програмі The Cobra на каналі Froch on Fighting Нельсон закликав не поспішати з кар’єрним просуванням 20-річного таланту.
Навіщо квапити події й ризикувати кар’єрою молодого важковаговика, який може стати домінуючим у дивізіоні? Я не кажу, що Усик його знищить, бо ми ще не знаємо, наскільки Ітаума сильний, але я б не став зараз влаштовувати цей бій.
