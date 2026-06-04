Несподіваний поворот. Усик готовий увійти до тренувального табору свого колишнього суперника
Олександр готовий допомагати Ей Джею у підготовки до бою з Ф'юрі
41 хвилину томуПідписатися в
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 KO) поділився думками щодо можливого мегафайту між двома зірковими британськими боксерами — Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить Boxing News.
Український боксер не лише назвав свого фаворита у цьому протистоянні, а й заявив про готовність допомогати Ей Джею під час підготовки.
Ми будемо допомагати Ей Джею на тренуваннях. Я вважаю, що Ей Джей [переможе] Тайсона Ф'юрі. Ф'юрі — неймовірний боєць. Дуже небезпечний хлопець. Однак я дивлюся на те, як працює Ентоні і як він змінився. Мені подобається Ф'юрі, це мій найкращий друг з великим животом… Він приголомшливий боєць, але я хочу, щоб переміг Ентоні. Думаю, він на це заслуговує.
Джошуа відповів, чи готовий він провести трилогію проти Усика.