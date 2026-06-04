Стали відомі призові Костюк та Світоліної за виступи на Roland Garros-2026
Чемпіонка отримає 2 800 000 євро
близько 1 години томуПідписатися в
Українські тенісистки Марта Костюк (15 WTA) та Еліна Світоліна (7 WTA) заробили солідні призові за підсумками своїх виступів у дорослому одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції.
Марта Костюк, яка завершила боротьбу на стадії півфіналу після поразки від восьмого номера світового рейтингу мірри андрєєвої, поповнить свій бюджет на 750 000 євро.
Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі паризького мейджора поступилася саме Костюк в українському дербі, заробила за свій виступ 470 000 євро.
Зазначимо, що майбутня чемпіонка Roland Garros-2026 в одиночному розряді отримає головний грошовий приз турніру — 2 800 000 євро.
Відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Марта Костюк на Roland Garros.