Усик: «Знаєте, чому в мене завжди хороший план? Тому що я з Криму»
Олександр зустрівся з губернатором Балі
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час зустрічі про ринок нерухомості на Балі пожартував про Крим.
«Знаєте, чому в мене завжди хороший план? Тому що я з Криму. Я от дуже батьку і мамі дякую. Тата нема, царство небесне, але мамочка десь мене дивиться. Люблю тебе за те, що ти мене в Криму народила (показує жест «шака» – прим.)».
Раніше Олександр зустрівся з губернатором індонезійської провінції Балі Ваяном Костером.
