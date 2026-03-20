«Ніхто не знає про них»: Майк Тайсон назвав головну проблему нинішніх боксерів
Легендарний американець розкритував боксерів за їхню пасивність
6 хвилин тому
Легендарний боксер Майк Тайсон жорстко висловився про нинішнє покоління професійних боксерів. Колишній абсолютний чемпіон світу, що сучасні бійці надто пасивні у своїй кар'єрі.
Аериканець закликав боксерів створювати власну історію та частіше виходити на ринг. Слова наводить Bloody Elbow.
Зараз інші боксери мають думати про мене: як цьому хлопцю у 60 років вдається знову бити всі рекорди!? Їм варто розчаруватися в собі. Вони б'ються раз або два на рік. Ніхто не знає про них. За ними має стояти якась історія.
Тайсон та Мейвезер проведуть бій на легендарному рингу, де бився Мохаммед Алі.
Поділитись