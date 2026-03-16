Тайсон та Мейвезер проведуть бій на легендарному рингу, де бився Мохаммед Алі
Поєдинок відбудеться 25 квітня
Легендарний ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон офіційно підтвердив організацію поєдинку проти зірки світового боксу Флойда Мейвезера-молодшого.
Поєдинок заплановано на 25 квітня, він пройде в проміжній вазі та триватиме вісім раундів. Місце проведення обрано символічне — Демократична Республіка Конго, саме той ринг, де 1974 року відбувся історичний бій Мохаммеда Алі та Джорджа Формана, відомий як «Гуркіт у джунглях».
Портал Bloody Elbow цитує слова Майка Тайсона:
Гей, послухайте, контракт на бій вже підписаний, поєдинок відбудеться в Африці. Я думаю, що бій відбудеться 25 квітня в проміжній вазі та складатиметься з восьми раундів. Буде досить цікаво, я з нетерпінням чекаю на це. Я вже був там [у Конго]. І наш бій з Флойдом пройде на тому ж рингу, де колись билися Мохаммед Алі з Джорджем Форманом.
