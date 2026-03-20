Стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій, Шахтар зіграє з нідерландцями
Крістал Пелас перевірить на міцність Фіорентину
близько 1 години тому
У четвер, 19 березня, стали відомі усі вісім учасників 1/4 фіналу Ліги конференцій UEFA сезону-2025/26.
Пари 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26:
Шахтар – АЗ
Крістал Пелас – Фіорентина
Райо Вальєкано – АЕК
Майнц – Страсбург
Нагадаємо, матчі 1/4 фіналу цьогорічного розіграшу Ліги конференцій пройдуть 9 квітня та 15-16 квітня. Фінал турніру пройде на стадіоні Лейпциг в однойменному місті. Вирішальний матч змагання відбудеться 27 травня 2026 року.
Чинним переможцем Ліги конференцій є Челсі, який обіграв у фіналі минулого розіграшу турніру Бетіс. У вирішальній грі лондонці розгромили іспанський клуб із рахунком 4:1.
