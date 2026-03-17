«Він — обличчя боксу»: Майк Тайсон емоційно висловився про статус Усика
Легендарний американець впевнений, що сучасна ера боксу належить саме українському абсолютному чемпіону
близько 3 годин тому
Легендарний ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон віддав належне майстерності та статусу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить портал Boxing News.
59-річний американець переконаний, що саме непереможений український боксер сьогодні є головною фігурою у світовому боксі.
Чемпіон у надважкій вазі — це завжди обличчя боксу. Усик — справжній, чорт забирай, мужик.
39-річний українець розпочав табір в Іспанії. Бій проти Верховена пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.
Раніше Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.