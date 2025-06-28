Український проспект надважкого дивізіону Андрій Новицький (15-0, 11 КО) звернувся до команди свого співвітчизника Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) напередодні очного поєдинку.

«Геннадію Сіренко (батько Владислава – прим.), привіт. Подивився відео, дуже цікаве, але хочеться якось ще більше вогню, треш-току, люди це люблять. Готовий від свого гонорару після бою дати вам ще 20% – якось зробіть все красивіше, цікавіше. Молодці, намагаєтеся, але слабенько. Треба м’ясо».

«20% від бою – ваші. Решта – за мною. Замість того, щоб бігати по пабліках і нити, що всі погані і грошей не вистачає, краще зроби щось цікаве, щоб фанатам було що подивитися і запам’ятати.

Бокс – насамперед, це шоу та окремий вид мистецтва, на який є свій глядач».