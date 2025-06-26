Сіренко – про бій із Новицьким за правилами ММА: «Я страшенно боюся його, бо він ламає людей на вулицях»
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17 хвилин тому
Владислав Сіренко / Фото - Facebook
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) для порталу vRINGE розповів про те, чи погодився б на поєдинок за правилами ММА з українським чемпіоном WBC International у надважкій вазі Андрія Новицького (15-0, 11 КО).
А самі погодилися б на таке? На бій за правилами ММА?
«Ні-ні. Точно ні. Я не готовий».
А якщо з Новицьким?
«Слухайте, Новицького я страшенно боюся в цьому плані, тому що він ламає людей на вулицях».
Нагадаємо, що 16 червня Новицький на своїй сторінці в Instagram звернувся до Сіренка, написавши: «Поки ти боксував на рингу, я ламав людей на вулиці та боксував теж».
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