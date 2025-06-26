Володимир Кириченко

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) для порталу vRINGE розповів про те, чи погодився б на поєдинок за правилами ММА з українським чемпіоном WBC International у надважкій вазі Андрія Новицького (15-0, 11 КО).

А самі погодилися б на таке? На бій за правилами ММА?

«Ні-ні. Точно ні. Я не готовий».

А якщо з Новицьким?

«Слухайте, Новицького я страшенно боюся в цьому плані, тому що він ламає людей на вулицях».

Нагадаємо, що 16 червня Новицький на своїй сторінці в Instagram звернувся до Сіренка, написавши: «Поки ти боксував на рингу, я ламав людей на вулиці та боксував теж».

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