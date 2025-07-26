Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс порівняв пікових Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Евандера Холіфілда. Слова американця наводить sport.ua:

Усик просто інший, бійці тепер інші. Вони почали викидати більше ударів, гра змінилася: тепер все залежить від фізичної підготовки, а Холіфілд – машина. Раніше більше уваги приділялося майстерності, тепер все залежить від фізичної підготовки.

Ти можеш бути технічним чотири, п'ять, шість, сім раундів, але якщо цей хлопець чинить на тебе тиск, і ти не можеш його зупинити, це все одно, що запускати машину на занадто високій швидкості. Ти програєш і вирушиш в пекло. І вони продовжують рости, як Усик, він продовжує рости. У дванадцятому раунді він продовжує викидати удари, як в першому. Ніхто інший в історії боксу не зміг цього зробити.