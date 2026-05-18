Денис Сєдашов

Організатори масштабного вечора боксу в Єгипті, головною подією якого стане бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландцем Ріко Верховеном, оголосили андеркард боксерського шоу.

Загалом у межах грандіозного турніру в Гізі заплановано 10 протистоянь за участю відомих світових проспектів та топ-бійців.

Окрім Усика, на єгипетський ринг вийде ще один представник України — непереможений напівважковаговик Даніель Лапін (13-0, 5 КО), який проведе бій проти француза Бенджаміна Мендеса Тані.

Повний файт-кард вечора боксу в Єгипті:

Олександр Усик (Україна) — Ріко Верховен (Нідерланди)

Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)

Даніель Лапін (Україна) — Бенджамін Мендес Тані (Франція)

Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія)

Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда)

Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)

Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».