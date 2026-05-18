Андеркард бою Усик — Верховен. Хто вийде на ринг перед головною битвою в Єгипті
Бої відбудуться 23 травня
Організатори масштабного вечора боксу в Єгипті, головною подією якого стане бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландцем Ріко Верховеном, оголосили андеркард боксерського шоу.
Загалом у межах грандіозного турніру в Гізі заплановано 10 протистоянь за участю відомих світових проспектів та топ-бійців.
Окрім Усика, на єгипетський ринг вийде ще один представник України — непереможений напівважковаговик Даніель Лапін (13-0, 5 КО), який проведе бій проти француза Бенджаміна Мендеса Тані.
Повний файт-кард вечора боксу в Єгипті:
Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)
Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)
Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)
Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)
Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)
Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія)
Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда)
Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)
Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».
