Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував офіційне промо-відео до майбутнього поєдинку проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена.

Український чемпіон особисто звернувся до вболівальників із закликом не пропускати цю подію, яка відбудеться у Єгипті.

Вже цієї суботи, велика боксерська ніч у Гізі. Не пропустіть. Олександр Усик

Already this Saturday, a big boxing night in Giza. Don’t miss it!



Glory in Giza | May 23rd#GloryInGiza #UsykVerhoeven pic.twitter.com/u4Gd2DOnZQ — Oleksandr Usyk (@usykaa) May 18, 2026

Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».