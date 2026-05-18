«Вже цієї суботи»: Усик опублікував проморолик до мегафайту з Верховеном у Єгипті
Бій відбудеться 23 травня
близько 3 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) на своїх сторінках у соціальних мережах опублікував офіційне промо-відео до майбутнього поєдинку проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена.
Український чемпіон особисто звернувся до вболівальників із закликом не пропускати цю подію, яка відбудеться у Єгипті.
Вже цієї суботи, велика боксерська ніч у Гізі. Не пропустіть.
Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».
