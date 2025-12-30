Британський боксер напівсереднього дивізіону британець Конор Бенн (24-1, 14 KO) для BoxingScene розповів про свої подальші плани.

«Я дивлюся на британську напівсередню вагову категорію зараз і не бачу там нікого, хто б мене справді турбував. Там немає нікого, хто по-справжньому заводив би. Для мене це Роллі Ромеро, Раян Гарсія, Барріос, а потім Девін Хейні – він останній у цьому списку.

Так, я хочу поїхати туди й битися з великими іменами в Америці. І перемагати найкращих американців. Бо мені здається, що ми, британські бійці, дивимося на американців і думаємо: «Боже, вони справді дуже сильні».

Але насправді поїхати туди й зробити це або перемогти одного з них – це, на мою думку, значно гучніша заява».