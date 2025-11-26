Шакур назвав Лопеса та Беннса своїми суперниками у 2026 році
Стівенсон хоче підкорити новий для себе дивізіон?
близько 2 годин тому
Шакур Стівенсон / Фото - Yahoo
Володар титулу WBC в легкому дивізіоні Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) відповів на наміри британського боксера першої середньої ваги Конора Бенна (24-1, 14 KO) провести очний поєдинок.
«Від Тео до Конора – 2026 рік буде моїм найкращим роком!».
31 січня має відбутися бій Шакура проти Теофімо Лопеса – повідомлялося, що він вже узгоджений.
Нагадаємо, Бенн запропонував бій Стівенсону у квітні 2026 року.