Володимир Кириченко

Зірковий британський напівсередньоваговик Конор Бенн (24-1, 14 KO) для The Ring стверджує, що може побитися з чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 KO).

За словами Бенна, цей бій відбудеться, якщо Стівенсон переможе у своєму наступному бою володаря титулу WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса.

«Я написав Шакуру: «Послухай, якщо ти дійсно готовий битися, то давай зробимо це в наступному поєдинку». Я просто не хочу щось писати в соціальних мережах заради приколу. Я сказав, що ми можемо влаштувати бій у квітні. Він відповів: «Круто. Дозволь мені спочатку прибрати зі шляху Лопеса, а потім ми поб'ємося у квітні». Так що ви можете побачити мій наступний бій проти Шакура. Стівенсон проти Лопеса? Я думаю, що це складний бій. Тео – відмінний боєць. Я вважаю, що це буде конкурентний поєдинок із шансами 50 на 50».

