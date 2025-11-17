Олег Шумейко

Matchroom у своїх соцмережах анонсувала проведення поєдинку колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та боксуючого блогера Джейка Пола (12-1, 7 KO).

Двобій запланований на 19 грудня (у ніч з 19 на 20 грудня за київським часом) та відбудеться у Маямі, штат Флорида, США. Відзначимо, що востаннє Джошуа виходив на ринг ще у 2024 році – дострокова поразка від Даніеля Дюбуа. Джейк в останньому поєдинку переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого у червні 2025 року.

Нагадаємо, що суперником американця мав стати Джервонта Девіса, але бій був зірваний через проблеми чемпіона з законом.