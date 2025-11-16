Денис Сєдашов

Британський боксер Томмі Ф’юрі, перший і поки єдиний спортсмен, який переміг Джейка Пола, скептично оцінив розмови про можливий бій Пола з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

У коментарі виданню The Stomping Ground Ф’юрі заявив, що не вірить у реальність такого поєдинку й вважає саму ідею абсурдною.

За словами Ф’юрі, рівень Джошуа є недосяжним для Пола:

Якщо я його переміг, то що, чорт забирай, Ей Джей з ним зробить? Навіть зі зламаною рукою він би не протримався й хвилини. Я його побив два роки тому, а тепер він каже, що здолає Ентоні Джошуа? Це смішно Томмі Ф’юрі

Аль аш-Шейх анонсував два бої Джошуа в 2026-му.