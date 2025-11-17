Президент UFC – про бій Джошуа з Джейком Полом: «Це дуже погана ідея»
Попри це Вайт вважає, що поєдинок збере велику кількість переглядів
близько 2 годин тому
Фото: Matchroom / MVP
Президент UFC Дейна Вайт висловився про поєдинок ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та боксуючого блогера Джейка Пола. Функціонера цитує vringe.com:
Це погана ідея. Це дуже погана ідея. Але я ось що скажу. Цей бій дивитися багато хто. Звичайно, і я в тому числі. Адже ви чудово знаєте, заради чого всі включать трансляцію. Всі з нетерпінням хочуть отримати те, чого вони так довго чекали...
