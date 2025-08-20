Олег Гончар

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 КО) проведе реванш проти американця Брендона Адамса (25-4, 16 КО), повідомляє Ring Magazine.

Офіційно було оголошено, що поєдинок пройде 13 вересня в Лас-Вегасі в рамках шоу, де абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес захищатиме титули від Теренса Кроуфорда.

Богачук і Адамс уже зустрічалися в 2021 році, коли американець завдав українцю першої поразки в кар’єрі технічним нокаутом у восьмому раунді. Востаннє Богачук виходив у ринг 17 травня цього року, перемігши Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, раніше промоутер Едді Хірн повідомив, що Богачук відмовився битися з Джароном Еннісом.