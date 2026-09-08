Оголошено склад жіночої збірної України з боксу на чемпіонат Європи
До заявки увійшли 10 боксерок
Головний тренер жіночої збірної України з боксу Роман Семенишин визначив склад національної команди на майбутній чемпіонат Європи серед жінок.
У заявці синьо-жовтих на континентальну першість представлено 10 спортсменок.
Склад збірної України:
48 кг: Ганна Охота
51 кг: Ярослава Маринчук
54 кг: Інна Статкевич
57 кг: Вероніка Пилипенко
60 кг: Тетяна Довгаль
65 кг: Марина Шевченко
70 кг: Анастасія Черноколенко
75 кг: Раїса Піскун
80 кг: Ірина Луцак
80+ кг: Марія Ловчинська
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