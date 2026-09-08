Перший матч завжди має свої виклики: новий стадіон, освітлення, хвилювання перед дебютом тощо. Ми почуваємося добре та прагнемо розпочати.

Хто вирішує, хто слабший, а хто сильніший? Це серйозна помилка – недооцінювати будь-яку команду. Я ніколи не вважаю суперника слабшим.