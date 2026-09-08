«Перший матч завжди має свої виклики»: Головний тренер збірної України з волейболу оцінив готовність до Євро
Рауль Лосано застеріг від недооцінки Ізраїлю
Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано поділився очікуваннями від стартового матчу на чемпіонаті Європи.
Наставник синьо-жовтих оцінив готовність команди до дебютної гри проти збірної Ізраїлю, яка відбудеться 10 вересня. Слова наводить Чемпіон.
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Перший матч завжди має свої виклики: новий стадіон, освітлення, хвилювання перед дебютом тощо. Ми почуваємося добре та прагнемо розпочати.
Хто вирішує, хто слабший, а хто сильніший? Це серйозна помилка – недооцінювати будь-яку команду. Я ніколи не вважаю суперника слабшим.
Сформовано остаточну заявку збірної України на Євро-2026.