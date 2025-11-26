Околі: «Вайт має усвідомити, що тепер він просто джорнімен/гейткіпер»
Лоуренс вирішив принизити британського ветерана
близько 1 години тому
Лоуренс Околі / Фото - BBC
Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) для The Ring поділився думками про можливий поєдинок з британським ветераном надважкої ваги Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).
«Ділліан Вайт має усвідомити, що тепер він просто джорнімен/гейткіпер. Це його роль. Він має грати її або піти на пенсію».
Нагадаємо, що Вайту зробили пропозицію стати суперником Околі. Вечір боксу відбудеться 19 грудня на арені Mobolaji Johnson Arena в Лагосі.