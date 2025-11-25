Ділліану Вайту запропонували бій з Лоуренсом Околі в Нігерії
Бій може відбутися 19 грудня
Британський супертяж Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) отримав офіційну пропозицію провести бій проти колишнього чемпіона світу у двох вагових категоріях Лоуренса Околі (22-1, 16 КО). Слова наводить Ring Magazine.
Поєдинок з Околі має стати головною подією вечора 19 грудня в Лагосі (Нігерія). Турнір організовують спільно Queensberry, AK Promotions Амір Хана та Balmoral Group Promotions.
Генеральний директор Balmoral Group Promotions Езекіель Адаму підтвердив, що пропозиція Вайту вже відправлена.
Ми зробили пропозицію Ділліану Вайту битися з Околі, оскільки продовжуємо нашу роботу щодо привезення найкращих з найкращих до Африки, прагнучи сформувати нове покоління суперзірок тут. Ми чекаємо на відповідь від його команди щодо того, чи прийме він виклик.
