Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі (22-1, 16 KO) висловився про бій Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) та Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Британця цитує fightnews.com:

Я вірю, що Вордлі переможе. Я вважаю, що він буде трохи гострішим, особливо у стартових раундах. Я знаю, що Паркер – колишній чемпіон світу, він бився з деякими з найкращих бійців, але останнім часом Джозеф провів не так багато раундів. В останньому поєдинку він провів два раунди з Баколі, а перед цим був Уайлдер. Я не знаю, як багато раундів Паркер відбоксував за останні 2-3 роки.

Уордлі йде на гарній серії. Я думаю, що його гострота дозволить дістатися Паркера. Мені здається, що він вразить його в середніх раундах і завершить бій достроково. Але якщо він цього не зробить, і бій продовжиться довше, то я думаю, що досвід Паркера дійсно дасть про себе знати.