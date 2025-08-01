Олімпійський призер висловився про поєдинок Усик – Ітаума
Торрес вважає, що українець був би фаворитом
близько 2 годин тому
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Срібний призер Олімпіади-2020 Річард Торрес (13-0- 11 KO) поділився очікуваннями від потенційного поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO). Слова американця наводить vringe.com:
Думаю, що Усик був би фаворитом. Він не схожий на інших здоровяків дивізіону. Він ставить на ноги. Це реально надихає – розуміння того, що ось так можна боксувати в такому солідному віці. Кажуть, що швидкість та ноги йдуть першими. А в нього це все залишилося. Він продовжує досягати успіху.
Нагадаємо, що Усик повернувся в Україну після реваншу з Даніелєм Дюбуа.