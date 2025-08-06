Промоутер Оскар Де Ла Хойя не бачить сенсу у проведенні негайного реваншу між Райаном Гарсією (24-2, 20 КО) та Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

В інтерв’ю DAZN Boxing легендарний ексчемпіон і нинішній глава Golden Boy Promotions пояснив, чому виступає проти такої ідеї.

Ні, чесно кажучи, я не хочу організовувати реванш, тому що перший бій був нудним. А коли ти промоутер, то проводиш реванші тільки тоді, коли цього дійсно хоче публіка.

Перший поєдинок не був видовищним, нічого особливого він не показав. Думаю, у Райана є інші варіанти. Є чимало гучних імен. Ми можемо організувати справжні топові бої — наприклад, з Теофімо Лопесом чи кимось іншим. Але найголовніше — Райан має бути у чудовій формі.