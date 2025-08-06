Володимир Кириченко

Міжнародна боксерська федерація (IBF) перенесла проведення промоутерських торгів щодо фінального елімінатора у надважкому дивізіоні між кубинцем Френком Санчесом (25-1, 18 KO) та нігерійцем Ефе Аджагбою (20-1-1, 14 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Раніше IBF призначила проведення торгів на 5 серпня 2025 року, але команди боксерів звернулися до федерації з проханням про перенесення дедлайну.

За даними джерела, командам боксерів було надано додатковий тиждень задля того, щоб вони домовилися про проведення поєдинку.

Припускається, що сторонам не вдасться досягти домовленості самостійно, тож умови проведення поєдинку, ймовірно, визначатимуться за результатами промоутерських торгів.

Переможець цього поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО).

У першому бою у жовтні 2021 року Санчес переміг Аджагбу одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, напередодні WBO санкціонувала бій Паркера та Усика.