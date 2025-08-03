Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у шести вагових категоріях, а нині відомий промоутер та очільник Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя спростував чутки про свою наркотичну залежність.

В інтерв’ю подкасту Ring Champs with AK & Barak 51-річний американець заявив, що інформація про нібито його проблеми з наркотиками була нав’язана оточенням, яке керувало його бізнесом у минулому.

Я зрозумів, що в мене ніколи не було жодної проблеми. Люди навколо казали: «Тобі треба на реабілітацію!» Я, перебуваючи в нестабільному стані, повірив. Але згодом усвідомив — це все була маніпуляція. Оскар Де Ла Хойя

Промоутер також розповів, що самовільно залишив реабілітаційний центр і запевнив, що не мав залежностей ані від наркотиків, ані від алкоголю:

Навіть з випивкою ніколи не було проблем. Подивіться на мене — все в порядку. Оскар Де Ла Хойя

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