Володимир Кириченко

Повернення колишнього чемпіона світу у восьми вагових категоріях філіпінець Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) на ринг заплановано на січень на турнірі PBC, який транслюватиметься на Amazon Prime за системою PPV. Про це підтвердили в п’ятницю BoxingScene два офіційні представники, обізнані з планами.

Хоча чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро залишається фаворитом на цей бій, Роллі повідомив BoxingScene, що він перебуває в процесі «духовного пошуку» і не буде готовий до бою з Менні, який спочатку планувався на грудень.

Перенесення бою Пакʼяо на січень стало можливим завдяки новині про те, що PBC 6 грудня проведе PPV, в якому Ісаак Крус битиметься з Ламонтом Роучем-молодшим.

46-річний Менні повернувся в бокс 19 липня – бій з чемпіоном WBC Маріо Барріосом завершився внічию.

Ромеро у травні здолав Раяна Гарсію одноголосним рішенням суддів та виграв регулярний титул WBA, що став повноцінним після того, як дивізіон залишив Джарон Енніс.

Раніше повідомлялося, що Пак’яо завершує переговори про бій з Ромеро.