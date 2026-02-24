47-річний колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) прокоментував майбутній реванш проти 48-річного легендарного ексволодаря титулів Флойда Мейвезера-молодшого (50-0, 27 KO).

Цитує Пак'яо badlefthook.com.

«Ми з Флойдом подарували світу те, що досі залишається найбільшим боєм в історії боксу. Фани чекали достатньо довго – вони заслуговують на цей реванш, і тепер він буде ще масштабнішим, адже транслюватиметься наживо по всьому світу на Netflix.

Я хочу, щоб у професійному рекорді Флойда була одна поразка і щоб він завжди пам’ятав, хто її йому завдав».