Пакʼяо – про реванш з Мейвезером: «Хочу, щоб у рекорді Флойда була 1 поразка»
Легендарний філіпінець готує помсту для непереможеного візаві
38 хвилин тому
47-річний колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) прокоментував майбутній реванш проти 48-річного легендарного ексволодаря титулів Флойда Мейвезера-молодшого (50-0, 27 KO).
Цитує Пак'яо badlefthook.com.
«Ми з Флойдом подарували світу те, що досі залишається найбільшим боєм в історії боксу. Фани чекали достатньо довго – вони заслуговують на цей реванш, і тепер він буде ще масштабнішим, адже транслюватиметься наживо по всьому світу на Netflix.
Я хочу, щоб у професійному рекорді Флойда була одна поразка і щоб він завжди пам’ятав, хто її йому завдав».
Поєдинок заплановано на 19 вересня.
Очікується, що місцем проведення історичного реваншу стане надсучасна арена Сфера (The Sphere) у Лас-Вегасі, яка славиться своїми технологічними можливостями.
Перший бій Менні та Флойда відбувся у травні 2015 року – Мейвезер переміг одностайним рішенням суддів.