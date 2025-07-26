Легенда боксу Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) висловився про своє повернення на ринг у поєдинку з Маріо Барріосом (29-2-2, 18 KO). Слова філіппінця наводить figthnews.info:

Усі 12 раундів я був у порядку – рухався, зберігав витривалість. Багато хто говорить про дисципліну, але за рогом самі їй не слідують. Я ж реально дисциплінований.

Я бігаю, потім по 4 години граю в баскетбол та бадмінтон. Бадмінтон - це відмінно для зору, пересування ніг та координації. Ще маю корт для піклболу. Але ця гра така повільна... Це вже на старість – на кшталт років у 60.