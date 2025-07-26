Пак’яо розкрив секрет своєї форми: «По 4 години граю в…»
Менні вважає, що не кожен має таку ж дисципліну, як він
близько 1 години тому
Фото: MP Promotions
Легенда боксу Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) висловився про своє повернення на ринг у поєдинку з Маріо Барріосом (29-2-2, 18 KO). Слова філіппінця наводить figthnews.info:
Усі 12 раундів я був у порядку – рухався, зберігав витривалість. Багато хто говорить про дисципліну, але за рогом самі їй не слідують. Я ж реально дисциплінований.
Я бігаю, потім по 4 години граю в баскетбол та бадмінтон. Бадмінтон - це відмінно для зору, пересування ніг та координації. Ще маю корт для піклболу. Але ця гра така повільна... Це вже на старість – на кшталт років у 60.
Відомо, хто може стати наступним суперником Пак’яо.
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