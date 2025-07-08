Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) для The Ring поділився думками про майбутній поєдинок проти володаря титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО).

«Небезпека з’являється тоді, коли ти стаєш лінивим на тренуваннях. Небезпека – це коли ти виходиш на бій не в ідеальній формі. Це не здорово, це не пристрасть. Я не буду як інші боксери, які поверталися на 50% лише для галочки. Я повернуся на 100%, як і раніше, і що б не сталося…

Моя сім’я мене дуже підтримує. Вони бачать мою швидкість, силу, фізичну форму. Я в доброму здоров’ї. Бог завжди добрий. Без Бога я – ніщо. Я тут завдяки Його милості й силі.

Пам’ятайте: у боксі ключ – це швидкість. Я швидший за Барріоса. Моє пересування та швидкість залишилися. Чотири роки відпочинку пішли моєму тілу на користь. У мені досі є пристрасть і вогонь в очах, я наполегливо працюю. Це ще не зникло… Мої тренери не змушують мене на цьому зборі. Вони лише стежать, щоб сказати: «зупинись, досить». Але я сам хочу більше».