Паркер хоче битися з Усиком: «Джозеф краще поб’ється з українцем і програє, ніж просто отримає титул»
Хіггінс сподівається, що Олександр обиратиме суперника за спортивним принципом
близько 2 годин тому
Фото: Twitter
Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Девід Хіггінс в інтерв’ю Sky Sports висловив сподівання, що наступним суперником новозеландця стане Олександр Усик (24-0, 15 KO):
Джозеф краще поб’ється з Усиком і програє, ніж просто отримає титул. Але в цьому виді спорту треба прийняти те, що є.
Я думаю, ми б звернулися до Олександра Усика, тому що він боєць, гідний заслуг, який також пройшов важкий шлях, вигравши олімпійське золото, пройшовши шлях у важкій вазі, зачистив надважкий дивізіон. Можна було б подумати, що сам Усик визнає, що Паркер заслужив свій шанс на титульний бій.
Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.