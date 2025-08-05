Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Девід Хіггінс в інтерв’ю Sky Sports висловив сподівання, що наступним суперником новозеландця стане Олександр Усик (24-0, 15 KO):

Джозеф краще поб’ється з Усиком і програє, ніж просто отримає титул. Але в цьому виді спорту треба прийняти те, що є.

Я думаю, ми б звернулися до Олександра Усика, тому що він боєць, гідний заслуг, який також пройшов важкий шлях, вигравши олімпійське золото, пройшовши шлях у важкій вазі, зачистив надважкий дивізіон. Можна було б подумати, що сам Усик визнає, що Паркер заслужив свій шанс на титульний бій.