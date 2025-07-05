Британський надважковаговик Ділліан Вайт (31-3, 21 KO) зізнався, що зацікавлений у поєдинку з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (44-4-4, 43 KO). Слова нокаутера наводить vringe.com:

Він переміг того, кого й мав перемогти. В останні кілька років Вайлдер немов у хмарах витає. Іноді, коли заробляєш багато грошей, у тебе змінюється мислення, змінюється спосіб життя. Зі мною теж таке було. Іноді ти ніби губишся, відходиш від реальності, але він повернувся на шлях перемог, і попереду багато великих боїв, тож не знаю, що ще сказати.

Він все ще той, з ким я хотів би побитися. Він ще той, кого я, вірю, можу побити. Я можу його нокаутувати, як показав Джозеф Паркер – ще один хлопець, який побив його. І Чжан Чжилей також.

Я не люблю Деонтея Вайлдера. Не хочу довго про це говорити та дратувати себе на цьому етапі життя. Мені не подобається злитися. Я не хочу дратуватися через речі, які мене виводять із себе. Я не збираюся нічого говорити і влаштовувати суперечку з ним в інтернеті. Якщо йому є що сказати – нехай скаже мені в обличчя, і ми розберемося одразу. Я більше за фізичні дії, ніж за словесні суперечки.