Володимир Кириченко

Тимчасовий володар титулу WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу BOXING NOW розповів, чи розчарований він, що бій з абсолютним чемпіоном у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО) не відбудеться наступним.

Ти розчарований, що у тебе немає такої великої можливості?

«Це про бій з Усиком? Насправді ні, бо битися можна лише з тим, хто стоїть перед тобою. Багато чого відбувається за лаштунками. Одні люди говорять одне, інші – інше. Але поки бій не почався, ти не знаєш, чи він дійсно відбудеться.

А в мене попереду бій з Фабіо Вордлі, якого я теж з нетерпінням чекаю. Бій з Усиком буде – хто б не переміг у цьому бою, той буде наступним у черзі. І я думаю, що доки ти зосереджуєшся на тому, що можеш контролювати – ти будеш битися. Я маю цей бій, тому я щасливий».

Нагадаємо, поєдинок Паркера та Вордлі пройде 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.