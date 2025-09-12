Олег Шумейко

Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) висловився про скандальні танці Олександра Усика (24-0, 15 KO) на тлі перенесення переговорів про захист титулу абсолютного чемпіона з України. Слова новозеландця наводить vringe.com:

Я сказав би, що його танцювальні рухи досить хороші. Він же травмований, правда? Він травмований, але коли я дивився це відео, він використовує верхню частину тіла і нижню частину тіла, а спина його особливо не рухається (сміється). Тож там не такий великий тиск.

Ви вважаєте, що це правдоподібне виправдання? Чи вірите, що він травмований?

Він сказав, що травмований. Ми можемо виходити тільки з того, що вони кажуть, і все. Він просто може взяти час на відновлення і насолоджуватися проведенням часу з сім'єю. Потім він повернеться – і ми його побачимо.

Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.