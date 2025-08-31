Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBA у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) може провести поєдинок проти тимчасового володаря титулу WBO у хевівейті новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Про це повідомляє BoxingScene.

Паркер вирішив провести добровільний бій до кінця року, і фаворитом на цей поєдинок вважається Вордлі.

Нагадаємо, Джозеф є обовʼязковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика. Цей бій вже було санкціоновано WBO, однак команда українця зробила запит на відстрочку переговорів через травми.

Востаннє Паркер виходив на ринг 22 лютого, достроково здолавши Мартіна Баколе. Вордлі в червні переміг Джастіса Гані нокаутом в 10-му раунді.

Раніше менеджер Паркерка Спенсер Браун розповів про плани свого клієнта.