Володимир Кириченко

Промоутерська компанія Queensberry Promotions близька до організації бою між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) і тимчасовим володарем титулу WBA британцем Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Як повідомляє The Ring, вони зустрінуться на лондонській арені O2 25 жовтня. Бій буде транслюватися в прямому ефірі на DAZN.

Паркер вже розпочав у Дубліні (Ірландія) тренувальний табір.

Переможець бою стане головним претендентом на бій з Олександром Усиком, але все ще існує ймовірність, що поєдинок на арені O2 буде за повноцінний титул WBO.

Раніше WBO санкціонувала захист титулу Усика проти Паркера, але команда чемпіона попросила про продовження переговорного періоду, посилаючись на травму. Однак, коли в соціальних мережах з’явилося відео, на якому Олександр танцює, WBO наказала йому надати оновлений медичний висновок.

Якщо Усик вирішить відмовитися від титулу, або якщо WBO вирішить позбавити його поясу, тимчасовий чемпіон Паркер буде підвищений до повноправного чемпіона, а це означає, що його бій з Вордлі буде першим захистом.