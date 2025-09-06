Переможець бою Паркер – Вордлі отримає шанс зустрітися з Усиком
Організатори вирішили провести поєдинок між двома тимчасовими чемпіонами
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Промоутер Френк Воррен розповів, які можливості відкриються для переможця поєдинку між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) та тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). Слова наводить BoxNation.
За словами Воррена, цей бій фактично стане фінальним елімінатором за право зустрітися в рингу з українським чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 KO).
Переможець поєдинку Паркер – Вордлі отримає право битися з Усиком. Це буде справжня бомба.
Бій між Паркером та Вордлі відбудеться 25 жовтня.
