Володимир Кириченко

Під час трансляції поєдинку між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном на DAZN буде доступна українська доріжка. Про це повідомив автор і ведучий YouTube-каналу Тайк Майсон Максим Діденко.

«Є хороші новини для українців за кордоном. Спілкувався на тижні з менеджерами DAZN. Під подію Усик – Ріко буде відкрита окрема доріжка з українським коментатором. Вони таке роблять вкрай рідко, раніше (на моїй пам’яті) таке було лише під бої Усика проти Ф’юрі. Для українців за кордоном зазвичай недоступні українські сервіси, і можна послухати лише англійський коментар. Але під бої Усика роблять такий виняток, це круто».

Бій Усик – Верховен в Україні покаже Київстар ТБ. Бій пройде 23 травня в Гізі, Єгипет.

