«Почекайте, це не 100%». Усик допустив зміну планів щодо завершення кар'єри
Настуний свій бій українець проведе 23 травня
близько 2 годин тому
Володарь титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) поділився планами на майбутнє. Український чемпіон натякнув, коли саме збирається повісити рукавички на цвях.
В інтерв'ю для YouTube-каналу DAZN Boxing Усик зазначив, що наразі орієнтується на проведення ще трьох професійних поєдинків. Першим у цьому списку стоїть бій проти Ріко Верховена, запланований на кінець травня.
Так. У мене є три бої. Спочатку – Ріко, потім – ще два [поєдинки] – і фініш. Але почекайте, це не 100%.
Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Єгипті.
