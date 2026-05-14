Володарь титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) поділився планами на майбутнє. Український чемпіон натякнув, коли саме збирається повісити рукавички на цвях.

В інтерв'ю для YouTube-каналу DAZN Boxing Усик зазначив, що наразі орієнтується на проведення ще трьох професійних поєдинків. Першим у цьому списку стоїть бій проти Ріко Верховена, запланований на кінець травня.

Так. У мене є три бої. Спочатку – Ріко, потім – ще два [поєдинки] – і фініш. Але почекайте, це не 100%. Олександр Усик

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Єгипті.

